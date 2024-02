Codacons accusa Fedez di calunnia | il rapper il 6 maggio davanti al gup

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 13 febbraio 2024) Non finisce la querelle trae il. Il 6ilmilanese testimonierà in Tribunale. L’udienza sarà celebrataal giudice per le udienze preliminari di Roma, nell’ambito del processo che vede imputato il marito di Chiara Ferragni per l’diai danni dell’associazione dei consumatori. (Ansa Foto) – cityrumors.itIn quella data, come hanno richiesto i difensori di, verrà sentito l’artista. Ma cosa è successo? Il caso risale al 2020, quando il cantante aveva fatto riferimento sui social a una presunta pubblicità ingannevole con un banner sul sito delin tema di Covid, con la quale l’associazione avrebbe chiesto donazioni ai propri iscritti. Dopo la denuncia di ...