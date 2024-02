Codacons accusa Fedez di calunnia e chiede chiarezza su “operazioni straordinarie”

Ancora guai per Fedez : il Codacons ha accusa to il rapper di calunnia , ma cosa è successo ? Proprio di recente è arrivata la notizia del processo ... (donnapop)

Il 6 maggio Fedez testimonierà in tribunale. Il rapper è accusato di calunnia ai danni del Codacons . A decidere sarà il gup di Roma. Fedez ... (metropolitanmagazine)

Codacons vs Fedez : il rapper è accusato di calunnia. E l'associazione chiede la verifica delle sue società

Il 6 maggio Fedez testimonierà in tribunale. L'udienza servirà per decidere sul rinvio a giudizio di Fedez per il reato di calunnia ai danni del ... (europa.today)