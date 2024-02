Clima | i soldi delle Marche? Per fare sci a bassa quota Senza neve per mesi | tutti gli impianti sono chiusi Ma vogliono l’innevamento artificiale sull’Appennino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Lanaturale quest’anno non si è vista praticamente mai, le temperature dell’invernosull’altalena, glidi risalita. Eppure il Comune di Frontone, in provincia di Pesaro, non ha alcuna intenzione di rinunciare al progetto di realizzazione di una cisterna interrata e forse pure di un bacino idrico perdestinato a un comprensorio sciistico che va dai 560 metri di Caprile ai 1510 lungo il Monte Acuto, che fa parte del Gruppo del Monte Catria, lungo l’Appennino Umbro-Marchigiano. La stazione era stata chiusa nel 1989 per poi riaprire vent’anni dopo con la gestione della società Monte Catria. Attualmente sarebbero disponibili piste di difficoltà differente per una lunghezza complessiva di 12 ...