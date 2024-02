Clamoroso da Tuttosport | Conte riapre al Napoli | le ultime

(Di martedì 13 febbraio 2024) Le avances di De Laurentiis ad Antonionon si placano, da stanotte, però, qualcosa sembrerebbe cambiato. Walter Mazzarri ne era consapevole: ci sarebbe voluto un miracolo per riconfermarsi al, un miracolo che non è avvenuto. La squadra campione d’Italia è attualmente nona, ad una distanza siderale dal primo posto e ora, seppur con una gara in meno, a meno 7 dalla zona Champions. Un incubo. Immaginare l’ex Cagliari e Torino ancora sulla panchina dei partenopei appare impossibile, nonostante le dichiarazioni di rito di Aurelio De Laurentiis, che proprio in settimana aveva negato di aver contattato qualsiasi nome circolato via stampa.: indiscrezione clamorosa disul tecnico Dichiarazioni di rito, ripetiamo. L’idea che Mazzarri fosse un traghettatore era chiara fin ...

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina dedicando spazio al futuro della panchina azzurra: "Clamoroso: Conte riapre al Napoli!". Al centro, spazio alla sconfitta della Juventus: "Brava ...Nella ripresa la Juventus non riesce a trovare la via del gol e cade per la prima volta in stagione in casa, contro un'Udinese particolarmente cinica capace di capitalizzare l'unico tiro ...Marcus Thuram è riuscito a incidere sin da subito ma i numeri della sua stagione sono davvero straordinari 'Ha iniziato con la Fiorentina, al suo primo gol in Italia, poi ha continuato con il Milan, l ...