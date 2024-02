City Hunter | Angel Dust | la recensione | Ryo Saeba andrà in pensione?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 13 febbraio 2024) La nostradi, nuovo capitolo della saga cinematografica di, in uscita nelle sale grazie ad Anime Factory il 19, 20 e 21 febbraio 2024. Era dal 2019 che il detective più strambo di Shinjuku non si faceva vedere al cinema, ma sono ben 35 anni che il temibile sweeper e il suo incontrollabile mokkori sono rappresentati anche sotto forma di lungometraggio grazie allo special Amore, destino e una 357 Magnum. Oraarriva nelle sale italiane grazie ad Anime Factory per un'uscita evento il 19, 20 e 21 febbraio 2024, un momento che gli appassionati della serie storica aspettano da tempo, in quanto dovrebbe avviare verso una conclusione le ...