Cisterna di Latina | finanziere spara e uccide madre e sorella della ex La ragazza si chiude in bagno e poi scappa | salva

Orrore, in provincia di Latina: due donne sono state rinvenute cadavere in un’abitazione di Cisterna. Si tratta di una 46enne e di una 19enne, madre e figlia, da quanto si… Leggi ...Duplice omicidio a Cisterna di Latina. In una villetta sono state trovate due donne morte, una donna di 49 anni, Nicoletta Zomparelli e la figlia di 19, Renè Amato. Un finanziere di 27 ...I corpi delle due donne sono stati ritrovati in una casa nel quartiere di San Valentino. Un uomo di Cisterna di Latina è stato messo in stato di fermo per aver ucciso sua moglie e sua figlia. Stando ...