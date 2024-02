Cisterna di Latina Christian Sodano uccide Nicoletta Zomparelli e Renè Amato

(Di martedì 13 febbraio 2024) Duplice omicidio adi. Le vittime sono di 46 e 19 anni. Per il duplice delitto è stato fermato, un finanziere di 27 anni. Il duplice delitto è avvenuto nel popolare quartiere di San Valentino.è stato fermato dalla Squadra Mobile a, nel quartiere Q4. Il ventenne ha ucciso, 49 anni e la figlia di 19 anni,, originario di Formia e in servizio ad Ostia, è stato fermato a. L’allarme è scattato attorno alle 17. In una palazzina all’ingresso del quartiere San Valentino, sono stati avvertiti dei colpi di pistola. Quando la polizia e il 118 sono ...

