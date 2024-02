Cinque stelle contestati durante il convegno No Ilva di Diodato e Riondino

Appello di Arnaldo Lomuti al Pd in vista delle Regionali in Basilicata: «Rifletta su come uscire dallo stallo senza strappi» ...La ritrovata – e forse «tardiva» – unità tra Partito democratico e Movimento 5 stelle non ha però spostato di un millimetro la posizione del Cantiere civico per Campobasso. In attesa del nome del cand ...È iniziato nell’Aula della Camera l’esame delle sei mozioni presentate sulla crisi in Medio Oriente e l’offensiva di Israele nella Striscia di Gaza. Le opposizioni hanno presentato cinque testi divers ...