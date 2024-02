Cina | Israele si fermi | rischi catastrofe

(Di martedì 13 febbraio 2024) 12.25 Lachiede adi interrompere la sua operazione militare a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, "il più rapidamente possibile" al fine di "prevenire unaumanitaria ancora più grave".Così,in una nota,un portavoce del ministero degli Esteri cinese. "Lasegue da vicino gli sviluppi nella regione di Rafah, si oppone e condanna le azioni che danneggiano i civili e violano il diritto internazionale",si legge nella nota. Anche Mosca vede "in modo estremamente negativo"l'eventuale operazione a Rafah

– Le operazioni militari dell'esercito israeliano nella zona occidentale di Khan Yunis nella Striscia di Gaza continuano senza sosta. – Durante queste operazioni, sono stati uccisi oltre 30 terroristi ..."Stop all'operazione a Rafah senza un piano credibile per i civili", dice il presidente Usa. Intanto dopo che l'esercito israeliano ha liberato due ostaggi, Hamas annuncia la morte di altri tre rapiti ...