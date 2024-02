Cina | prestiti verdi registrano notevole espansione nel 2023

(Di martedì 13 febbraio 2024) Pechino, 13 feb – (Xinhua) – Il saldo deicinesi in valuta locale ed estera si e’ attestato a 30.080 miliardi di yuan (circa 4.230 miliardi di dollari) alla fine del, con un aumento del 36,5% su base annua, ha dichiarato la banca centrale del Paese. Il tasso di crescita e’ stato di 26,4 punti percentuali superiore a quello di tutte le altre forme di prestito alla fine dello scorso anno, ha dichiarato la Banca popolare cinese. Del totale, il 67,3% deie’ stato destinato a progetti per la riduzione delle emissioni di carbonio. In termini di utilizzo, il saldo deiper l’ammodernamento delle infrastrutture ha raggiunto i 13.090 miliardi di yuan, con un aumento del 33,2% anno su anno, mentre ...

Pechino, 12 feb – (Xinhua) – La Agricultural Development Bank of China, la banca politica rurale del Paese, ha dichiarato di aver emesso prestiti per ... (romadailynews)

Pechino, 12 feb – (Xinhua) – La Agricultural Development Bank of China, la banca politica rurale del Paese, ha dichiarato di aver emesso prestiti per un totale di circa 2.780 miliardi di yuan (circa ...5 temi per capire dove sta andando l'economia globale: perché sono diversi gli allarmi che provengono da dati ed eventi appena accaduti nel mondoDi fronte a questa potenza immensa, una piccola repubblica (sia pure già famosa per le sue imprese marinare, i suoi commerci con la Cina e le sue colonie commerciali ...l’apertura di prestiti a breve ...