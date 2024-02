Cina | popolo Yao prepara dolci di riso glutinoso per Festa primavera

(Di martedì 13 febbraio 2024) Pechino, 13 feb – (Xinhua) – Unitevi all’etnia Yao per celebrare ladicon la tradizione che consiste nelre la “ciba”, una deliziosa torta didi forma rotonda. Viaggiate nellacentrale per saperne di piu’ su questa dolce specialita’ appiccicosa che simboleggia la buona sorte e i ricongiungimenti famigliari. Agenzia Xinhua

ROMA – “Profondo dispiacere per le terribili notizie che arrivano da Praga , vite innocenti spezzate da un inconcepibile atto di violenza. Il mio ... (lopinionista)

PESARO Ventidue casse hanno viaggiato su un grande container dalla Cina a Pesaro e all’interno migliaia di viti, pezzi e punti luce che comporranno la Biosfera della vita. Ed è ...Manila (Agenzia Fides) - Proteggere l'attività dei pescatori ed esperire tutti i mezzi legali per difendere la rivendicazione della nazione sul Mar delle Filippine occidentali : è quanto chiedono cinq ...Ai conflitti in Ucraina e in Medioriente, agli attentati nel canale di Suez, si aggiunge la grave crisi immobiliare della Cina e l’incertezza sulla prossima ...assediato dal popolo dei trattori ...