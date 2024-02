Cillian Murphy è l' uomo del momento

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nell’autunno del 2021, Christopher Nolan sapeva dove andare a trovare. Il regista è volato in Irlanda con un documento nel bagaglio a mano che lo rendeva l’equivalente hollywoodiano della cartella di emergenza del presidente degli Stati Uniti d’America. Si trattava della sceneggiatura del suo nuovo film top secret, stampata, a quanto pare, su carta rossa. «Dovrebbe essere a prova di fotocopia», spiega. Non era sorpreso della visita di persona del regista. I due hanno lavorato insieme in cinque film precedenti e ogni sceneggiatura, sottolinea l’attore, gli è stata recapitata da Nolan o da uno dei suoi familiari. «Una volta è stata sua madre a consegnarmela, un’altra il fratello che è arrivato e dopo tre ore è ripartito. Un po’ serve a mantenere il segreto sulla storia e un po’ è diventata una sorta di rituale. ...