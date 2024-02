Ciclismo | la vetrina del Team Valdinievole 2024

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ponte Buggianese (Pistoia),13 febbraio- Al Circolo XXIII Agosto di Stabbia ladelcon i suoi giovanissimi, esordienti e allievi per un totale di 29 atleti, e che prosegue con successo e perfetta unione di intenti, la sinergia ciclistica con il G.S. Stabbia, che invece è impegnato a livello juniores. Le due società portano avanti con successo il loro progetto e non mancano le novità per la prossima stagione. Nella categoria giovanissimi rinnovato lo staff tecnico con Alessandro Barbieri responsabile di categoria, e Asia Mazzuola (ex atleta), Fausto Dainelli e Marino Brogi a seguire gli atleti. Tra i 7 esordienti l’importante arrivo dalla Via Nova di Antonio Cerone che ama la multidisciplina (sei vittorie per lui nel mountain bike specialità cross country), mentre tra ...