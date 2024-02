Ciclism | Sepp Kuss | “Posso vincere il Tour Io e Vingegaard possiamo lavorare bene insieme”

(Di martedì 13 febbraio 2024) La vittoria della Vuelta 2023 ha cambiato completamente la carriera di. Il successo sulle strade spagnole ha permesso all’americano di avere ambizioni diverse nei grandi giri e di meritarsi anche un ruolo diverso all’interno del Team Visma, soprattutto dopo l’addio di Primoz Roglic. Senza lo sloveno,diventerà chiaramente la seconda punta di diamante del Team Visma al prossimode France, anche se il capitano resta Jonasè designato come capitano per la prossima Vuelta, ma è chiaro che l’americano alla Grande Boucle sarà sicuramente più di un semplice gregario di lusso, ma un secondo leader pronto a giocarsi anche la maglia gialla.ha rilasciato un’intervista a Wielerflits e ha parlato proprio delle sue ambizioni al ...

Con la Clasica Jaen si è chiuso il trittico di corse spagnole iniziato nel weekend. Sabato Ben O'Connor ha conquistato la Vuelta Murcia con un bell'assolo, mentre ieri la Clasica de Almeria si è ...La Volta ao Algarve 2024 svela il suo percorso e la startlist dei migliori corridori al via. Favorito numero uno il belga Remco Evenepoel ...Che impresa per Ben O’Connor! Il corridore della Decathon AG2R La Mondiale Team attacca da lontano sullo stimolo di Sepp Kuss, rimane da solo insieme a Wellens e poi vince in solitaria la Vuelta ...