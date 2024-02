Chiudono la figlia di 6 anni in una gabbia per cani | arrestati i genitori

(Di martedì 13 febbraio 2024) Picchiata e chiusa in unaper. È questo l'incubo che ha vissuto una bambina di seidella Pennyslvania, negli Stati Uniti, per mano dei suoi. La coppia, secondo quanto raccontato dalle autorità locali, avrebbe picchiato la loro, l'avrebbe lasciata senza cibo per...

Caso scuola degli orrori a Biccari il commento del sindaco Mignogna.E’ di stamani la notizia della condanna alla pena di sei mesi di reclusione, sospesa a soli tre di interdizione per il reato di abus ...Picchiava i figli di 6 e 9 anni per impedire che rivelassero al marito le sue relazioni extraconiugali e quando ha scoperto che l'avevano fatto di nuovo, armata di forbici li ha inseguiti ...I Luppino, secondo l'accusa avrebbero fornito a Messina Denaro "un aiuto prezioso" per muoversi e spostarsi nel territorio in cui il boss negli ultimi periodi ha vissuto ...