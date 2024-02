Chieti | Nuovo Servizio per Ridurre le Liste d' Attesa

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 13 febbraio 2024)- La Regione Abruzzo ha lanciato il progetto "SOSd'Attessa" per affrontare il problema delle lunghe attese per prenotare prestazioni sanitarie nelle Classi di priorità B e D. Le prenotazioni che non trovano risposta attraverso il Cup ora possono essere segnalate tramite telefono o email nella provincia di. Il numero attivo per le segnalazioni è il 0872.706835, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. In alternativa, è possibile inviare una mail all'indirizzo servicesos@asl2abruzzo.it. Entrambi i recapiti sono già operativi. Il progetto mira a garantire un canale alternativo per prenotare prestazioni nelle Classi di priorità B (breve) e D (differita), con tempi dirispettivamente di 10 e 30 giorni. Queste prenotazioni ...