Chiesa è di nuovo un caso | “Giocatore sopravvalutato”

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 13 febbraio 2024) A Torino, Federicoè diun: il numero 7 sta deludendo e molti tifosi pensano che sia stato finora. Emanuele Gamba, giornalista di La Repubblica, è intervenuto ai microfoni di TVPlay per parlare della sconfitta della Juve contro l’Udinese e della brutta partita disputata da Federico: per il giornalista l’esterno bianconero deve essere giudicato come un calciatoreda media e tifosi. Federico(LaPresse)?Gamba ha giudica la sconfitta contro l’Udinese non come uneclatante: “Tante volte in questa stagione, la Juventus ha giocato male. E se ha vinto è solo perché si è trattato di sfide stranissime, non giocate, ma risolte da episodi. I bianconeri hanno sempre faticato anche in match piuttosto ...