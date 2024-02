Chiara Ferragni riappare al cda Tod' s | toccata e fuga dopo molte assenze

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tod's è pronta ad uscire dalla Borsa e sono ore frenetiche per il cda, che vede anche la presenza dell'influencer. La famiglia Della Valle ha annunciato di voler lanciare un'opa volontaria insieme a L Catterton Management, fondo Usa indipendente, che ha in mano il 3,81% di Tod's. Come riferisce il Messagero, la nuova opa,quella fallita dell'estate del 2022, sul 36% del capitale sarà lanciata al prezzo di 43 euro, il 17,5% in più del valore di venerdì scorso. E intanto proprio ieri mattina si è riunito il consiglio d'amministrazione della Tod's Casette d'Ete, “anche se - riferisce il quotidiano - la maggioranza dei consiglieri era collegata da remoto. Compresa, assente dasedute che è stata avvistata sui video per 20 minuti. Il board è servito ...