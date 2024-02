Chi sono i candidati per la presidenza di Confindustria

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 13 febbraio 2024)stati confermati i quattroche correranno per le prossime elezioni alladi. Il mandato quadriennale di Carlo Bonomi sta per giungere al termine e, dopo varie indiscrezioni nelle ultime settimane,stati resi noti i nomi degli imprenditori che proveranno a convincere gli organi dell'organizzazione rappresentante delle imprese italiane:Edoardo Garrone, Antonio Gozzi, Alberto Marenghi ed Emanuele Orsini. In realtà, questi quattro nomi al momentoancora delle candidature ufficiose. A quelle definitive si arriverà solo tra qualche settimana. L'elezione del presidente diè infatti una procedura estremamente intricata che fa capo a prassi e norme consolidate nel corso del tempo. Nel mese ...