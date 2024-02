Chi sono gli ex mariti di Patty Pravo ne ha avuti sei | con molti casini

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 13 febbraio 2024) La vita sentimentale diè stata davvero rock, con sei matrimoni per nulla ordinari e uno stuolo di ex: Gordon Faggetter, batterista inglese che ha sposato nel 1968, poi Franco Baldieri, un antiquario sposato nel 1972, quindi Riccardo Fogli, che ha sposato nel 1973 in Scozia, quindi i musicisti Paul Jeffrey, sposato nel 1976 a Bali, e infine Paul Martinez e Jack Johnson, sposati nel 1978 e nel 1982. Legami non sempre validi legalmente, come quello con Fogli, che all’epoca era sposato e lasciò i Pooh per, e che spesso sisovrapposti, fino a sfociare in relazioni a tre, come quella tra Jeffrey e Martinez. In un caso, addirittura, rischiò problemi legali perché risultò bigama, ma riuscì ad uscirne con un cavillo legale davvero assurdo. Ma lasciamo che sia la stessa Nicoletta ...