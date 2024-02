Chi occupa e fa danni deve essere bocciato | la linea di Valditara

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 13 febbraio 2024) «Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla». La massima resa immortale da Martin Luther King sembradiventata una sorta di viatico per il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe. Che ieri ha annunciato, senza mezzi termini, come la ricreazione sia (finalmente) terminata. «Bocciatura e responsabilità civile per chie danneggia». L'esponente leghista si è trovato in questi mesi a dover gestire un universo, quello scolastico, che ha, e non da oggi, un plateale debole per la sinistra. Un settore nel quale i nipotini di Carlo Marx hanno esercitato potere e hanno dato le carte. Ma da quando il governo Meloni si è insediato, si sono iniziati a vedere cambiamenti considerati, fino allo scorso anno, assolutamente improponibili. ...