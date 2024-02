Chi era Ugo Intini | portavoce del Psi di Craxi

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 febbraio 2024 - Il mondo della politica piange Ugo, morto ieri sera a Milano all'età di 82 anni, dopo una lunga malattia. Lo storico esponente del partito Socialista lascia la moglie Carla e il figlio Carlo. Nato a Milano il 30 giugno 1941, Ugoè stato un politico e giornalista italiano, profondamente legato al PSI, in seguito dirigente nazionale dei Socialisti Democratici Italiani, confluiti nel rinato Partito Socialista Italiano del 2007.è stato a lungo direttore del giornale socialista Avanti!, de Il Lavoro di Genova. In politica è stato deputato per quattro legislature. E' stato sottosegretario agli Esteri nel secondo Governo Amato (2000-2001) e nel secondo Governo Prodi (2006-2008). Come giornalista e socialistaha raccontato pagine importanti della storia del nostro ...

Come giornalista e socialista Intini ha raccontato pagine importanti della storia del nostro Paese. Nella segreteria del Psi negli anni '80 ha ricoperto l'incarico di responsabile dell'informazione, ...