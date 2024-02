Chi è Pierdante Piccioni | il medico che ha ispirato Doc-Nelle tue mani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) Pavia, 13 febbraio 2024 –e scrittore., che ha“Doc-tue”, la fortunata serie tv portata al successo da Luca Argentero, non avrebbe mai pensato che la sua carriera potesse avere un risvolto artistico. Nato il 30 agosto 1959 a Levata di Grontardo in provincia di Cremona, il dottore che vive a Pavia ha perso 12 anni della sua memoria a causa di un terribile incidente avvenuto sulla tangenziale di Pavia, è stato primario dell’Unità operativa pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Lodi e di quello di Codogno. Oggi è docente universitario dell’Università di Pavia, e nella commissione invalidi. La storia Era il 31 maggio 2013, quando il dottorè entrato in coma. Al suo risveglio poche ore dopo, la sua memoria era ...