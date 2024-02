Chi è Dario Fruscio | il leghista calabrese caduto vittima di un truffatore seriale napoletano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) Politicodi vecchissimo corso, professore di Economia e gestione d’impresa a Pavia, ex consigliere dell’Eni ed ex presidente dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Non è certo il curriculum di uno sprovveduto quello diFuscio, l’ex senatore di 86 annidi unarrestato martedì dalla polizia di Milano. Il malvivento ha chiamato l’ex politico raccontando che suo figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale (in realtà mai avvenuto) e lo ha spinto a consegnare a un complice denaro e beni per circa 200 mila euro.è nato in Calabria nel 1937 nel comune – dal nome profetico – di Longobardi. La sua carriera comincia a seguito di un fortunato incontro con Umbreto Bossi a bordo ...