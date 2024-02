Chi affronterà Arnaldi al prossimo turno a Delray Beach Tabellone con Fritz all’orizzonte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) Matteoha cominciato bene la sua lunga tournée nordamericana, battendo in rimonta il giapponese Yoshihito Nishioka 4-6 6-4 6-3 e qualificandosi per gli ottavi di finale dell’ATP 250 di. Sul cemento outdoor della Florida, il ligure ha fatto valere il suo status di sesta testa di serie del seeding e alpartirà con i favori del pronostico. Il n.43 al mondo se la vedrà infatti domani o dopodomani con il vincitore della sfida tra l’australiano Rinky Hijikata (n.84 ATP) ed il britannico Liam Broady (n.121). Sicuramente una buona occasione per, a caccia di punti preziosi per aggiornare il suo best ranking e soprattutto avvicinare la top30, il che gli consentirebbe di presentarsi al Roland Garros da testa di serie. In caso di successo agli ottavi su ...