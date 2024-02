Chelsea | Pochettino | «Futuro Gallagher? Ecco cosa mi ha detto»

(Di martedì 13 febbraio 2024) Mauricio, allenatore del, ha parlato ai microfoni di vari media inglesi deldi ConorMauricio, allenatore del, ha parlato ai microfoni di vari media inglesi deldi Conorle sue dichiarazioni. PAROLE – «Quello che mi haè che vuole restare. Spetta a lui e al club decidere, ma non soffre questo genere di cose. Resta una questione sua e della società. Sono così felice per lui e per la squadra, avevamo bisogno di questo successo».

Il Chelsea continua a far fatica in Premier League, anche dopo l’arrivo di Pochettino in panchina. Il club, dopo un folle mercato la scorsa stagione ... (ilnapolista)

Lotta serrata per i citizens nel testa a testa con Liverpool e Arsenal per la conquista della Premier. Pochettino galleggia a metà classifica, ma fatica a trovare continuità ...Sulle prime pagine inglesi di oggi, martedì 13 febbraio 2024, si parla del ritorno della Champions League, con il City di Guardiola impegnato in.PREMIER LEAGUE - Il Chelsea gioca solamente un tempo a Selhurst Park ma basta ai Blues per strappare tre punti e per far vacillare ulteriormente la panchina di ...