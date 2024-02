Champions League | oggi le prime partite a -7 dall’Inter Diretta TV in chiaro

(Di martedì 13 febbraio 2024) Dopo due mesi riparte laleduedi andata degli ottavi di finale, di cui una anche inTV in, mentre per l’Inter ci vorrà ancora una settimana esatta.– ANDATA OTTAVI Copenaghen-Manchester City martedì 13 febbraio ore 21 –TV Sky Sport Arena e Sky Sport 253, streaming Mediaset Infinity RB Lipsia-Real Madrid martedì 13 febbraio ore 21 –TV Canale 5, Sky Sport Uno e Sky Sport 252, streaming Sport Mediaset Per ogni blocco disarà possibile seguireGol sul canale Sky Sport 251. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 13 febbraio , è la settimana in cui torna no le coppe con la fase a eliminazione diretta e a ... (infobetting)

Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario sugli ottavi di finale della Champions League 2023-2024. La massima competizione continentale per club è pronta a tornare in scena nelle giornate di ma ...Champions League: dove vedere Paris Saint Germain-Sociedad: Mediaset, Sky o NOW Mercoledì 14 Febbraio, ore 21:00. TV, streaming, formazioni.