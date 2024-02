Champions League | Manchester City e Real Madrid vincono l’andata degli ottavi

(Di martedì 13 febbraio 2024) Laè ritornata dopo il letargo invernale. La massima competizione europea è ripartita condi finale, nella serata odierna si sono giocate le prime due partite (domani toccherà alla Lazio, settimana prossima a Inter e Napoli). Sono scese in campo due delle grandi favorite per la conquista del prestigioso trofeo, entrambe vittoriose in trasferta. Ilha sconfitto il Copenhagen per 3-1. Gli inglesi sono passati in vantaggio al 10? con un gol di De Bruyne su invito di Foden, i danesi sono riusciti a pareggiare al 34? con una stoccata di Mattson, ma nel recupero della prima frazione è stato Silva a risultare decisivo concretizzando l’assist di De Bruyne. I Campioni d’Europa hanno arrotondato il punteggio nel recupero con ...

