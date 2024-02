Champions League – Il destino europeo della Lazio si incrocia di nuovo con la corazzata Bayern Monaco | l’impresa capitolina a 5 | 00 su Sisal

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 febbraio 2024 – Si riaccende il palcoscenico più prestigioso d’Europa, quelloe, per gli ottavi di finale, la prima italiana a scendere in campo è la, impegnata nella sfida contro la. In Bundesliga la squadra di Tuchel sta incontrando difficoltà, colpa soprattuttosorpresa Bayer Leverkusen,

Roma, 13 feb. - (Adnkronos) - Sarà la Lazio la prima italiana a scendere in campo per gli ottavi di finale di Champions League. I biancocelesti, secondi nel proprio raggruppamento nella prima fase, ha ...Tegola sul centrocampo della Lazio a 24ore dalla sfida contro il Bayern Monaco: risentimento agli adduttori per Nicolò Rovella. Il centrocampista biancoceleste.Il futuro di Max Allegri resta nebuloso, a maggior ragione dopo il k.o in campionato di ieri sera contro l'Udinese: come riportato da "Calciomercato.com", con ancora un anno di ...