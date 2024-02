Champions League 2024 | calendario ottavi di finale in tv | tutti gli appuntamenti sulle reti Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 13 febbraio 2024) Glididi2023-tornano in tv. Ecco ildelle prossime partite trasmesse in chiaro su Canale 5 e. Le gara saranno visibili anche in diretta streaming su sport.it e suInfinity.torna su Canale 5: le partite e gliin tv Martedì 13 febbraiodalle ore 21.00 appuntamento in chiaro su Canale 5 con la partita “Lipsia-Real Madrid“, il match valido per l’andata deglididi. La gara sarà visibile anche in ...