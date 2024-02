Champions League 2023 2024 | risultati e classifiche

(Di martedì 13 febbraio 2024)al via. Si parte con le semifinali del turno preliminari, primo step di un percorso che porterà fino alla finalissima del 1° giugno allo stadio Wembley. Questa sarà un’edizione a suo modo storica, visto che è l’ultima con l’attuale formato di 32 squadre partecipanti alla fase a gironi, prima dell’introduzione del nuovo format già annunciato e ufficializzato dalla Uefa. Le novità non sono finite. I vincitori di questa edizione parteciperanno alla nuova Coppa del mondo per club FIFA 2025. Sportface.it vi terrà compagnia dalla prima fino all’ultima partita di questa edizione, con la speranza di vedere ancora due semifinaliste italiane. FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA Ottavi di finale Andata Martedì 13 febbraio Ore 21:00, Lipsia-Real Madrid 0-1 (48? Diaz) Ore 21:00, Copenaghen-Manchester City 1-3 ...

Roma-Inter non è ancora finita: “In Champions regole diverse” Continua a far discutere quanto accaduto sabato in Roma-Inter: polemiche acuite da un particolare episodio nella serata di Champions League Il difensore nerazzurro nell’occhio del ciclone per il ...

Copenaghen Manchester City, il risultato in diretta live degli ottavi di Champions League Questa sera torna lo spettacolo della Champions League. In Germania, alla Red Bull Arena, il Lipsia ospita il Real Madrid per il match d’andata degli ottavi. Per il Lipsia non sarà una partita semplic ...

Bayern Monaco, Neuer a Mediaset: "La Champions è un'altra cosa. La Lazio un'occasione" ROMA (ITALPRESS) – “Possiamo vincere solo pensando che non sia impossibile. Se partiamo dal presupposto che non possiamo vincere, siamo già sconfitti. Loro sono favoriti e noi… Leggi ...