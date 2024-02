Cesena | Toscano rilancia in vista dell’Arezzo | Abbiamo ancora tanto altro da fare

(Di martedì 13 febbraio 2024) Avanti a caccia di altri record in un periodo talmente straordinario da far temere a tifosi e addetti ai lavori di doversi svegliare, prima o poi, da questo sogno perfetto e senza inciampi. Stasera iltorna al Manuzzi gremito, pulsante passione per il manipolo di Mimmo, cui finalmente la curva Mare dedicherà cori e incitamenti che merita. Dopo avere galvanizzato il suo popolo con la splendida prestazione nel derby il Cavalluccio affronta l’Arezzo. "Sono strafelice di come ci siamo comportati venerdì, di quanta crescita e miglioramenti ho visto. Siamo consapevoli del potenziale di questa squadra e dei margini di crescita". Sprizza soddisfazione il tecnico bianconero, ma come al solito tira il freno, preoccupato di un rilassamento dei suoi. "La mentalità vincente è il tratto fondante di questo gruppo con la capacità di pensare subito ...

La partita Cesena - Arezzo di Martedì 13 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 26ma giornata di Serie C, Girone B