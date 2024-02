Cesena-Arezzo oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di martedì 13 febbraio 2024) La, l’, latv e lodi, match del Dino Manuzzi valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di. Il club bianconero ha intenzione di proseguire la propria marcia verso la promozioneinB e per questo motivo andrà a caccia dell’ennesima vittoria della sua stagione. I toscani, dal loro canto, si trovano a metà classifica e sperano nella qualificazione ai playoff. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 13 febbraio alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Avanti a caccia di altri record in un periodo talmente straordinario da far temere a tifosi e addetti ai lavori di doversi svegliare, prima o poi, ... ()

Questa sera il ’Manuzzi’ riaprirà le porte al pubblico. Il tecnico: "La gara a Rimini è stata la più bella da quando sono arrivato" ...Il Cesena affronta l'Arezzo stasera, una squadra che cerca di restare nei playoff. L'Arezzo ha avuto difficoltà nel segnare gol nelle ultime partite, ma si trova a suo agio in trasferta. L'allenatore ...La partita Cesena - Arezzo di Martedì 13 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 26ma giornata di Serie C, Girone B ...