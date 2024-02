“Ce lo siamo tolti di torno” Uomini e Donne | il chiacchiarato protagonista lascia dopo una lite

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 13 febbraio 2024), non solo Ida Platano e Brando: a tenere banco sono anche tutti gli altri protagonisti del programma. Negli ultimi giorni i colpi di scena non sono mancati. L’ultimo lo riportano le anticipazioni che parlano di un popolare cavaliere (ma anche molto discusso) che ha deciso di abbandonare lo studio in aperta polemica con Gianni Sperti. A quanto si apprende, ed in attesa di guardare le puntate in televisione, sembra che l’opinionista abbia usato toni piuttosto duri accusando il cavaliere di non cercare l’amore. >> “Vi dico una cosa su di lei”. Grande Fratello, Simona Tagli choc su Perla e Greta: decide di parlarne subito con Beatrice Un pensiero condiviso da molti altri telespettatori. Non appena infatti la voce si è diffusa la maggior parte si è schierata con Gianni. “Non c’è bisogno di persone così – si legge sui social -. Era ...