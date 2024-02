CdS – martedì a Milano per le visite mediche

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 13 febbraio 2024) 2024-02-12 19:34:52Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: L’Inter continua a rinforzarsi puntando sui calciatori in scadenza di contratto. Accordo chiuso con l’attaccante iraniano Mehdi Taremi che nella giornata di domani,13 febbraio, sarà in Italia, a, per svolgere le, passaggio fondamentale prima della firma sul nuovo contratto. In arrivo come parametro zero anche Zielinski, in scadenza con il Napoli. Dal Porto all’Inter: i numeri dell’iraniano Il centravanti classe 1992 è legato al Porto fino al 30 giugno. Dal 1° luglio sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Numeri importanti per Taremi con la squadra portoghese, in cui gioca dal 2020: 86 gol in 171 presenze, sei gol stagionali nel 2023-24. In Coppa d’Asia la sua nazionale è ...