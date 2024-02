CAVALCATA TRIONFALE! Simona Quadarella domina i 1500 sl e torna campionessa del mondo dopo 5 anni!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) Istile libero di Doha (Qatar) sono di. L’atleta romana ha regalato in apertura del pomeriggio di semifinali e Finali dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca lunga il metallo più pregiato al Bel Paese. A cinque anni di distanza da quanto fatto a Gwangju (Corea del Sud) con l’affermazione nelle trenta vasche,si è ripetuta con la stessa autorità. Replicato uno spartito già noto: assente la fuoriclasse americana Katie Ledecky ebravissima a prendersi la scena come in Corea del Sud. Un successo mai in discussione perché, a parte la statunitense, c’è sempre lei a tirare la fila deisl. Persi tratta della quarta medaglia iridata in questa specialità, ricordando il bronzo del 2017 a Budapest (Ungheria), l’oro citato del ...