Cava | ricatto “hot” all’amica | indagata torna libera

(Di martedì 13 febbraio 2024) Undi natura sessuale. Una 58enne, ade’ Tirreni, ha ricevuto un’accusa di estorsione ed è finita ai domiciliari, con tanto di divieto d’avvicinamento nei confronti dell’amica. La donna è poita, dopo aver confessato in sede di interrogatorio. La decisione presa dal Gip è di ieri mattina, con contestuale applicazione del divieto di avvicinamento alla parte offesa. Quest’ultima, una 65enne, aveva consegnato alla prima diverse migliaia di €, temendo che venisse fuori un suo video, dai contenuti intimi, con un uomo. Un’estorsione, quindi, quella di, tentata da parte della donna ai danni dell’amica. L’amica aveva poi denunciato la donna, esasperata dalle continue richieste di denaro. L’aveva anche minacciato non meglio specificati guai giudiziari ...

Pretende soldi da una 65enne per non divulgare foto e video a sfondo sessuale, viene attirata in una trappola e arrestata dai carabinieri. È finita ai domiciliari una donna di 58 anni, di ...L'organizzazione islamista tenta di ricattare l'Italia e promette un'escalation di tensioni. La nostra Difesa: "Minacce sono parte della loro guerra ibrida" ...Avrebbe estorto, dallo scorso mese di giugno, alcune migliaia di euro ad una donna con la minaccia di divulgare video e foto che la ritraevano in atteggiamenti intimi. E con questa accusa i carabinier ...