Cause al Tar | incognita ricostruzione

(Di martedì 13 febbraio 2024) Un possibile aumento del contenzioso per lapost alluvione, poi i numeri sullependenti e i ricorsi. Sono questi gli argomenti di cui ha parlato ieri il presidente del Tar dell’Emilia-Romagna, Paolo Carpentieri, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario. "Personalmente – ha sottolineato parlando del post alluvione – credo che la laboriosità di questi territori, dove la gente non perde tempo a litigare, ma preferisce impegnarsi a risolvere i problemi e non a crearli, farà da freno a questo possibile incremento del contenzioso". Carpentieri ha poi snocciolato i numeri relativi all’andamento dell’attività giurisdizionale: "Nel 2023 – afferma – il numero complessivo dei ricorsi pendenti, che ha segnato negli ultimi anni un forte trend discendente, presenta un lievissimo incremento: siamo passati dalle 2.028 ...

Il presidente del Tar dell'Emilia-Romagna, Paolo Carpentieri, parla dell'aumento del contenzioso per la ricostruzione post alluvione e dei numeri delle cause pendenti. Nonostante un lieve incremento, ...