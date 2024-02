Catania | agli arresti domiciliari circola con grimaldelli e flex | arrestato

(Di martedì 13 febbraio 2024) Pubblicato il 13 Febbraio, 2024 Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio, gli agenti delle Volanti, transitando in via Mirko, hanno notato due giovani a bordo di un motociclo. Insospettiti, vista anche l’ora, hanno proceduto al controllo intimando l’alt al conducente. Dopo aver identificato i due giovani, gli agenti, a seguito degli accertamenti effettuati tramite la Sala Operativa, hanno accertato che uno dei due, il conducente, era un 20enne pregiudicato, sottoposto alla misura cautelare degli, il quale, invece, si era allontanato senza giustificato motivo dalla propria abitazione. Il giovane, inoltre, è stato trovato in possesso di una smerigliatricea batteria e di diversi cacciaviti. Alla luce di quanto emerso durante il controllo, il 20enne è statoper ...

Pubblicato il 30 Gennaio, 2024 Il rafforzamento dei controlli ai passeggeri in partenza, eseguiti dagli agenti della Polizia di Stato in servizio ... (dayitalianews)

La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sulla morte di Alfio Torrisi, 54 anni di Giarre, deceduto nell'ottobre del 2023 al Rand memorial hospital di Freeport, nelle Bahamas, dove era stato ricove ...Ancora un altro arresto in flagranza dei Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, che, nell’incessante contrasto allo smercio di droga, hanno assicurato alla giustizia un uomo di 52 anni del posto, ...La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sulla morte di Alfio Torrisi ...gli avvocati Emanuela Fragalà e Concetto Ferrarotto affermano che "in questa fase, non avendo avuto accesso agli atti, non ...