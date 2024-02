Catanese morto alle Bahamas | dall’autopsia corpo senza organi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 13 febbraio 2024) Pubblicato il 13 Febbraio, 2024 La procura di Catania ha avviato un’indagine riguardante il decesso di Alfio Torrisi, un uomo di 54 anni originario di Giarre. La sua morte è avvenuta nell’ottobre del 2023 presso il Rand Memorial Hospital situato a Freeport, nelle. Torrisi era stato ricoverato in seguito a un improvviso malessere riscontrato a bordo della nave ‘Paradise’ della Carnival Cruises Line, dove prestava servizio per conto della Techni Teak di Riposto. Il fascicolo ipotizza il reato di omicidio colposo ed ha due indagati, come atto dovuto per eseguire l’autopsia come atto irripetibile: il titolare dell’impresa per cui lavorava e il capitano della nave. A ricostruire la vicenda, che ha trovato conferme in ambienti giudiziari, è il quotidiano La Sicilia.A complicare l’inchiesta, la momento, l’impossibilità di eseguire una completa autopsia sul ...