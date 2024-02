Caso Ilaria Salis | Gabriele Marchesi ai domiciliari | negata estradizione in Ungheria

(Di martedì 13 febbraio 2024)per il momento non sarà consegnato all'e resterà almeno fino a maggio aiin Italia. Lo ha deciso oggi la Corte d'appello di Milano nel procedimento sul 23enne coindagato die anche lui accusato di aver aggredito dei militanti di estrema destra a Budapest un anno fa. La Corte milanese ha deciso di chiedere ulteriori informazioni all'su misure cautelari alternative e ha rinviato il procedimento al prossimo 18 maggio. Il giovane è aia Milano in seguito a un mandato di arresto europeo proprio per i fatti del febbraio 2023.

