Caso Ghali | l’ad Rai Roberto Sergio dopo il comunicato pro Israele | “Provo orrore anche per la strage di civili a Gaza”

(Di martedì 13 febbraio 2024)il polverone che si è alzato per iltotalmente proletto da Mara Venier durante Domenica In, l’amministratore delegato della Raidecide di tornare sulla polemica esplosa a causa delle parole pronunciate dasul palco di Sanremo: “Stop al genocidio” (dei palestinesi a, ndr). Nella nota letta dalla conduttrice in diretta tv,dichiarava: “La mia solidarietà al popolo die alla Comunità Ebraica è sentita e convinta”. Ora, invece, discutendo sui social con alcuni utenti, decide di tornare decisamente sui suoi passi.Leggi, Repubblica si difende da accuse di censura: “Stiamo aspettando una sua risposta” Il passo indietro di ...

Ghali sarà ospite di Che Tempo Che Fa nella puntata del 18 febbraio. Ancora un colpo anti-Rai per Fazio , che ospita l'artista dopo le polemiche per ... (fanpage)

La puntata di Domenica In – Speciale Sanremo condotta da Mara Venier è finita al centro della bufera politica (e partitica). Per i componenti del ... (open.online)

Il giornalista gira la richiesta allo staff di Ghali, dal quale però non riceve risposta. A quel punto Molinari decide di non pubblicare l’intervista sul giornale di sabato, né nei giorni seguenti.Momenti di tensione questa mattina davanti alla sede Rai di Napoli in viale Marconi, dove alcuni attivisti hanno organizzato un presidio di protesta contro le ...Ghali pro-Gaza a Domenica In, la Rai pronta ad avviare un altro audit interno dopo quello su Travolta al Festival di Sanremo.