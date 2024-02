Caso Ghali | anche Di Pietro CdA Rai si dissocia | «Comunicato di Sergio improvvido e parziale Auspico che la signora Venier sia più accorta»

Dopo il comunicato stampa letto a Domenica In, Mara Venier si è trincerata in un silenzio durato qualche giorno. Oggi, però, ha deciso di dire la ... (donnapop)

Domenica 11 febbraio poco dopo le 22 uno dei milioni di utenti di Facebook, Daniel Prosperi della provincia di Roma, un passato nei meet up del M5s ... (open.online)

“Rispetto le decisioni di tutti, ma non sono assolutamente d’accordo con questa affermazione, nella maniera più totale. Il festival di Sanremo non ... (ilfattoquotidiano)

Nessuna volontà di censurare Dargen D'Amico per Mara Venier , che risponde a tutte le accuse in merito al caso mediatico che la vede al centro del ... (ilgiornale)

Non solo gli scontri fuori dalla sede Rai di Napoli in difesa dell'appello di Ghali «contro il genocidio». La guerra nella Striscia di Gaza diventa un caso politico anche in Italia anche per il visto - negato da Tel Aviv - a Francesca Albanese - relatrice speciale delle Nazioni Unite per la violazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati. Il motivo? Un Tweet che esprime una posizione netta : «Le vittime del 7/10 non sono state uccise a causa del loro ebraismo - ma in reazione all'oppressione di Israele»

La guerra nella Striscia di Gaza è diventata un caso politico anche in Italia, e non solo per le parole pronunciate a Sanremo, con tanto di scontri ... (iodonna)