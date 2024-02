Caserta | entro fine marzo il Forum dei Giovani ritornerà nella sede di piazza Ruggiero

(Di martedì 13 febbraio 2024). Stamani il Sindaco di, Carlo Marino, insieme all’Assessora alle Politicheli, Emilianna Credentino, ha incontrato la Presidente deldei, Rachele Aurora Marzaioli, nell’occasione accompagnata dalla Segretaria del, Elena Palmieri. L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sulle attività che sta svolgendo ildei, con particolare riferimento allo sportello psicologico online che è stato recentemente attivato e che fornisce gratuitamente delle consulenze da parte di esperti in materia di salute mentale e ai corsi di formazione per quel che concerne il trattamento dei disturbi cognitivi dell’età evolutiva e le attività di contrasto alla violenza sulle donne. Durante il confronto, si è parlato ...

Il campionato di Serie C continua a regalare spettacolo e l’ultima giornata ha fornito importanti indicazioni per le zone alte e basse della ... (calcioweb.eu)

Il nuovo strumento di prevenzione prevede l'ammonimento prima della denuncia anche per evitare il sovraccarico alle procure ...Il periodo di massima tensione è un ricordo distante. I quattro risultati utili consecutivi hanno restituito un clima di fiducia intorno al Cosenza. I rossoblù hanno scavato un solco tra sé e le cinqu ...Un bigliettino per dichiarare il proprio amore, un video per lanciare un tenero messaggio, una foto per immortalare coppie felici. Ecco “Valantine’s day: ...