Case che cadono in mare | così spariscono interi paesi

(Di martedì 13 febbraio 2024) Dell'erosione costiera ne abbiamo parlato spesso,di quanto l'innalzamento del livello delconnesso al riscaldamento climatico stia mettendo a repentaglio la sopravvivenza di. Le immagini che arrivano dagli Stati Uniti illustrano in maniera drammatica quanto succede in...

Tre famiglie sotto sfratto barricate in casa all'Asl del Frullone . Devono lasciare le case , ma non hanno un tetto dove andare.Continua a leggere (fanpage)

Come mostrato nell’odierno daytime di Amici 23, ai cantanti è stato chiesto di stilare una classifica di chi secondo loro dovrebbe andare al ... (isaechia)

Amici 23, nervi tesi in vista del serale . La fase finale di questa edizione si avvicina e gli allievi iniziano a sentire la pressione del momento ... (caffeinamagazine)

Tempo di lettura: 2 minuti venti nuove colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici saranno installate nei prossimi giorni su tutto il territorio ... (anteprima24)

Nella puntata del Grande Fratello di ieri lunedì 12 febbraio 2024, il pubblico ha deciso di eliminare un veterano, che dopo 5 mesi tornerà alla vita "normale". L'eliminato è Vittorio con il 20% ottenu ...L'ultimo aggiornamento di Xbox Series X per gli insider ha migliorato notevolmente la velocità dei download, anche mentre c'è un gioco attivo.Continua la guerra in tribunale tra Ilary Blasi e Francesco Totti con la conduttrice che risponde colpo su colpo alle mosse dell’ormai ex marito. Secondo quanto rivela La Verità, infatti, il giudice ...