Case Ater a Ladispoli | sopralluogo del Comune in viale America

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 13 febbraio 2024), 13 febbraio 2024 – “L’impegno che abbiamo preso in campagna elettorale per risolvere le problematiche relative agli alloggicontinua”. Con queste parole Sabrina Fioravanti, consigliera delegata all’Edilizia Residenziale Pubblica e rapporti con l’, ha annunciato che mercoledì 14 febbraio alle ore 14:30 presso leinè prevista la visita del Presidente del Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi, nonché componente della commissione speciale dei Piani di zona per l’Edilizia economica e popolare, onorevole Laura Cartaginese. “In questo tempo – ha proseguito Fioravanti – più di una volta l’onorevole Cartaginese si è recata nelle palazzine diper verificare, assieme ...