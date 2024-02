Carotenuto | “Altro che Fratelli d’Italia Il Sud è stato svenduto alla Lega”

(Di martedì 13 febbraio 2024) Gennaro, professore di Storia contemporanea dell’Università della Campania, la questione meridionale è più attuale che mai? “L’Autonomia differenziata è il prezzo pagato dal governo MeloniNord, che non è mai stata meno che Nord, per avere il presidenzialismo. Questa è la questione. Il Sud èvenduto da un partito che si dichiara nazionalista a un partito che ha nel suo dna tutti i germi del secessionismo. Ma il punto è questo: lo scambio che avverebbe sulla pelle dell’Articolo 3 della Costituzione che garantisce l’uguaglianza di tutti gli italiani, e in particolare dei meridionali che dagli anni Novanta stanno pagando un prezzo altissimo tantoriduzione del peso dellocome alle pretese dellaNord che oggi, nello scambio ...

Il Città di Massa vince 5-2 contro la Virtus Poggibonsi, mantenendo il terzo posto in Serie C1. Laaribi segna due gol, mentre Bedini, Carducci e Verduci contribuiscono alla vittoria.“All’Italia serve un ministro e non un cognato a cui dare l’agricoltura. Presenteremo una mozione di sfiducia individuale nei confronti di Lollobrigida, la introdurrò io personalmente”. Lo annuncia il ...“Le inefficienze riscontrate a Palermo, come altrove, nella distribuzione dell’assegno di inclusione, che ha sostituito il reddito di cittadinanza, non sono un problema burocratico, non sono casuali, ...