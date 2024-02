Carnevale di Viareggio | il corso del Martedì Grasso baciato dal sole Premiato Antonio Ricci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024), 13 febbraio 2024 – Grande festa nel quartomascherato deldi, quello del. Tanta gente per la sfilata dei carri in una giornata di pieno, con il meteo che ha dunquequanti avevano scelto questa data per immergersi nel grande clima di festa. Tra i vip c’era anche. All’ideatore di “Striscia la notizia“ è stato infatti consegnato, in piazza Mazzini, il premio “Gianfranco Funari - Il giornalaio dell’anno“, promosso da Libero Produzioni. Tra i premiati anche Barbara D’Urso e Valerio Lundini. Sono stati tra l’altro consegnati i riconoscimenti alle scuole che hanno partecipato al progetto della Fondazione, in collaborazione con l’Ufficio ...