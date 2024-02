Carceri a rischio collasso Tira aria di amnistia contro il sovraffollamento

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 13 febbraio 2024) E se la destra giustizialista, quella che ama il tintinnare delle manette e che invoca di buttare via la chiave fosse costretta a firmare un indulto o un’? La prospettiva è meno inverosimile di quanto si possa credere perché, come spiega l’associazione Antigone, il sistema penitenziario italiano si avvicina a passi da gigante con le carcere a livelli diche configurerebbero un trattamento inumano e degradante generalizzato delle persone detenute. L’associazione Antigone chiede più pene alternative. I penalisti invece invocano l’indulto Se gli attuali ritmi di crescita dovessero essere confermati a fine 2024 il panpenalismo del governo Meloni potrebbe portare a una “condizione drammatica”, scrive l’associazione che si occupa di. Per Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, i 17 suicidi di questo mese e ...