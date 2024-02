Carabinieri | la caserma ora ha un defibrillatore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) GUALDO TADINO - Un nuovissimosemiautomatico è stato installato all’ingresso delladella stazione dei, comandata dal maresciallo Simone Mattei. La messa in sede è stata realizzata anche con l’aiuto del personale dipendente del Comune. Il dispositivo tecnologico è facilmente individuabile anche grazie ad una specifica segnaletica verticale: in caso di necessità, per salvare vite umane, potrà essere liberamente utilizzato da tutti. L’operazione era prevista nel piano nazionale predisposto dall’Arma dei, che ha provveduto ad acquistare complessivamente 6.339 apparecchi, uno dei quali è stato assegnato proprio allagualdese. I defibrillatori sono registrati alle centrali operative del sistema di emergenza del 118 e mappati dalla centrale operativa: chi ...